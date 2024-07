Turismo, nel 2023 in Italia 133 mln di arrivi

ROMA (ITALPRESS) – Il 2023 ha fatto segnare una nuova crescita del turismo nel nostro Paese. Lo scorso anno si è chiuso con un incremento di quasi il 13 per cento degli arrivi e dell’8,5 per cento delle presenze. Con l’alta stagione ormai alle porte, la Borsa Internazionale del Turismo, organizzata da Fiera Milano fa il punto sulle tendenze In Italia. Secondo i dati Istat, lo scorso anno gli arrivi sono stati 133 milioni e le presenze hanno toccato quota 447 milioni. A livello globale il 2023 si è chiuso con 1,29 miliardi di arrivi internazionali, con una forte crescita sul 2022, quando erano stati 960 milioni. L’Europa si conferma prima destinazione mondiale.

