La premier Meloni: “Se l’UE vuole essere grande, sia capace di difendersi da sola”

Dic 5, 2025

ROMA (ITALPRESS) –Non parlerei di un incrinarsi dei rapporti tra Stati Uniti ed Europa. Penso che quello che c’è scritto in questo documento strategico dica, magari con toni più assertivi, qualcosa che nel dibattito tra Usa e Ue va avanti da molto tempo, e penso che parli di quello che alcuni di noi hanno avuto il coraggio di definire, molto tempo fa, un processo storico inevitabile, cioè che l’Europa ad un certo punto deve capire che, se vuole essere grande, deve essere capace di difendersi da sola e non può dipendere dagli altri”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al Tg La7. “Quando tu appalti la sicurezza a qualcun altro, devi sapere che c’è un prezzo da pagare. Gli americani decidono oggi come difendere i loro interessi perché hanno la forza per farlo, credo che l’Europa debba fare la stessa cosa. Chiaramente ha un costo economico e produce una libertà politica”.
