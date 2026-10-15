Turchia: Vigili del Fuoco al lavoro a Istanbul dopo piogge torrenziali





ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) – Le squadre di ricerca e soccorso subacqueo dei Vigili del Fuoco turchi proseguono senza sosta le operazioni dopo le piogge torrenziali che si sono abbattute nell’area di Istanbul e che hanno provocato anche delle vittime. Per oggi le autorità hanno disposto la chiusura delle scuole e hanno diramato un’allerta per ulteriori rovesci.

lcr/gtr

(Fonte: account X ufficiale dei Vigili del Fuoco di Istanbul)