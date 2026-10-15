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Turchia: Vigili del Fuoco al lavoro a Istanbul dopo piogge torrenziali

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Ott 15, 2026


ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) – Le squadre di ricerca e soccorso subacqueo dei Vigili del Fuoco turchi proseguono senza sosta le operazioni dopo le piogge torrenziali che si sono abbattute nell’area di Istanbul e che hanno provocato anche delle vittime. Per oggi le autorità hanno disposto la chiusura delle scuole e hanno diramato un’allerta per ulteriori rovesci.
lcr/gtr
(Fonte: account X ufficiale dei Vigili del Fuoco di Istanbul)

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