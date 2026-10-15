Cultura & Eventi IN EVIDENZA Video

Caravaggio a New York, Pagliara: “Biglietto da visita della grandezza dell’Italia”

Di

Ott 15, 2026
NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Vedete la bellezza e anche la spiritualità di questo capolavoro di Caravaggio, la Maddalena in estasi. L’abbiamo dirottata a New York per 3 settimane, perché pensiamo che un’opera così importante, di un maestro della nostra arte migliore, sia un biglietto da visita per mostrare al pubblico americano la grandezza dell’Italia che tutto il mondo ci ammira”. Lo ha detto il direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di New York, Claudio Pagliara, a margine dell’inaugurazione della mostra di Maria Maddalena in estasi, opera di Caravaggio mai esposta prima negli Stati Uniti.xo9/mgg/mca1

(Video e intervista di Stefano Vaccara)

Di

Articoli correlati

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Motori

ACI Alessandria: quasi 50 equipaggi alla manifestazione ‘Ruote nella Storia’ 2026

Ott 15, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca Video

Bolzano: maxi-traffico di anabolizzanti, 16 indagati e sequestri in Campania e Lombardia

Ott 15, 2026
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Politica

Alessandria verso il voto: Locci attacca il sindaco Abonante sulla campagna elettorale

Ott 15, 2026 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

Cultura & Eventi IN EVIDENZA Video

Caravaggio a New York, Pagliara: “Biglietto da visita della grandezza dell’Italia”

Ott 15, 2026
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Motori

ACI Alessandria: quasi 50 equipaggi alla manifestazione ‘Ruote nella Storia’ 2026

Ott 15, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca

Milano: violenze e abusi su anziane in RSA, interdetti 3 operatori

Ott 15, 2026
Attualità Cronaca Video

Bolzano: maxi-traffico di anabolizzanti, 16 indagati e sequestri in Campania e Lombardia

Ott 15, 2026