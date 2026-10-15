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Quartiere Cristo: sabato 17 ottobre il ‘Mercatino del vintage’ al Centro Dea

DiRaimondo Bovone

Ott 15, 2026 , , , ,

Prende sempre più corpo l’impegno di Pro Loco Lisòndria e Associazione Alessandria Sud, con la promozione del Centro Dea e del ‘Mercatino del Vintage’ che pace sempre di più. 
La nuova tappa dell’evento, aperto a tutti, avverrà SABATO 17 OTTOBRE, dalle 8 alle 13, puntando a coinvolgere tanti espositori con antiquariato, oggetti della memoria e curiosità del passato, abbigliamento e accessori vintage, complementi d’arredo di modernariato, vinili, giocattoli antichi, profumi da collezione, oggetti non più utilizzati. L’idea del Quartiere è quella di realizzare un nuovo appuntamento per ridare vita ad abiti, accessori e oggetti unici, promuovendo la sostenibilità.

INFO – Il progetto si svolgerà ogni 3° sabato del mese, dalle 8 alle 13. Sono aperte le adesioni: telefono 370-1128366; email [email protected]

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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