Prende sempre più corpo l’impegno di Pro Loco Lisòndria e Associazione Alessandria Sud, con la promozione del Centro Dea e del ‘Mercatino del Vintage’ che pace sempre di più.
La nuova tappa dell’evento, aperto a tutti, avverrà SABATO 17 OTTOBRE, dalle 8 alle 13, puntando a coinvolgere tanti espositori con antiquariato, oggetti della memoria e curiosità del passato, abbigliamento e accessori vintage, complementi d’arredo di modernariato, vinili, giocattoli antichi, profumi da collezione, oggetti non più utilizzati. L’idea del Quartiere è quella di realizzare un nuovo appuntamento per ridare vita ad abiti, accessori e oggetti unici, promuovendo la sostenibilità.
Quartiere Cristo: sabato 17 ottobre il ‘Mercatino del vintage’ al Centro Dea
Prende sempre più corpo l’impegno di Pro Loco Lisòndria e Associazione Alessandria Sud, con la promozione del Centro Dea e del ‘Mercatino del Vintage’ che pace sempre di più.
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