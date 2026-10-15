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Riccione: assalto in banca, 5 fermi tra la Romagna e Palermo

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Ott 15, 2026
RIMINI (ITALPRESS) – Tra le province di Rimini e Palermo, i Carabinieri della Compagnia di Riccione — supportati dai colleghi di Palermo Piazza Verdi e dal 13° Nucleo Elicotteri di Forlì — hanno eseguito un provvedimento di fermo emesso dalla Procura della Repubblica di Rimini nei confronti di 5 persone, accusate in concorso di rapina aggravata. L’indagine è partita a seguito del colpo messo a segno lo scorso 11 agosto ai danni della filiale BPER di Riccione. In quell’occasione, i malviventi con il volto travisato e tute da lavoro erano entrati nella banca tagliando la grata di una finestra, immobilizzando 3 dipendenti con fascette da elettricista e rubando oltre 220.000 euro in contanti, con la complicità di 2 “pali” all’esterno
pc/gtr

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