Ischia: 300 mq di terreno vegetale trasformati in una discarica edile abusiva

ISCHIA (ITALPRESS) – Trecento metri quadrati di terreno vegetale trasformati in una discarica abusiva nel cuore dell’Isola Verde. Un’area sottoposta a vincolo paesaggistico, ma utilizzata come deposito illegale di scarti dell’edilizia.Il blitz della Guardia di Finanza è scattato all’alba. I militari hanno sorpreso due autocarri di un’impresa edile locale proprio mentre sversavano tonnellate di macerie. Ottocentoquaranta metri cubi di materiali da demolizione abbandonati senza alcuna protezione per il sottosuolo, tra polvere e calcinacci.I controlli hanno svelato l’assenza totale di autorizzazioni: nessun formulario di trasporto, nessuna tracciabilità dei rifiuti. Durante l’ispezione è emersa anche l’irregolarità dei lavoratori: uno dei conducenti è risultato essere impiegato completamente in nero. L’intera area e i due automezzi sono stati posti sotto sequestro. Il titolare dell’azienda è stato denunciato per gestione illecita di rifiuti e violazione delle norme ambientali.

ia/pc/gtr