Attualità Cronaca

Palermo: 2 indagati per istigazione all’odio razziale

Di

Gen 30, 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Volevano diffondere odio antisemita sul web, ma temevano le conseguenze legali, tanto da chiedere “consiglio” all’intelligenza artificiale. E’ quanto emerso dall’indagine della Polizia di Stato di Palermo che ha portato alla denuncia di due persone per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

L’inchiesta, nata dal monitoraggio dei contenuti offensivi e minacciosi nei confronti della comunità ebraica pubblicati sul social media X, ha visto la DIGOS eseguire perquisizioni informatiche sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia. Dall’analisi degli smartphone è emerso un particolare inedito: uno degli indagati aveva interrogato Meta AI, l’assistente di WhatsApp, per verificare la rilevanza penale dei propri messaggi. Le perquisizioni hanno inoltre svelato l’adesione di uno degli indagati a circuiti di estrema destra su Telegram, dove venivano condivisi contenuti radicali. Oltre ai reati di discriminazione, ai due viene contestato anche il reato di minaccia. Tutto il materiale informatico è ora al vaglio della Polizia Postale per ricostruire la rete di contatti

– Foto: Polizia di Stato –

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca Video

Ischia: 300 mq di terreno vegetale trasformati in una discarica edile abusiva

Gen 30, 2026
Attualità Cronaca Video

Palermo: 11 arresti e 9 denunce per traffico internazionale di droga

Gen 30, 2026
Attualità Alessandrina Cronaca IN EVIDENZA

Casale Monferrato: la Finanza ha scoperto l’evasione fiscale di una società di paracadutismo

Gen 30, 2026 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Certificazione unica 2026, tutte le novità

Gen 30, 2026
IN EVIDENZA

Il nazionalismo economico nell’era della chiusura

Gen 30, 2026
IN EVIDENZA

America Week – Episodio 51

Gen 30, 2026
IN EVIDENZA

Milano Serravalle accelera sulla digitalizzazione della rete: investiti 50 mln

Gen 30, 2026