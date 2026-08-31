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Catania: vasto incendio in un deposito

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Ago 31, 2026


CATANIA (ITALPRESS) – Un vasto incendio ha interessato un deposito nella zona di Piano San Giovanni, ad Aci S. Antonio, nel Catanese.
Le fiamme hanno coinvolto diversi edifici e questo, insieme alla presenza di vento, ha reso particolarmente complesse le operazioni di contenimento e spegnimento dell’incendio.

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono stati impegnati per ore, nelle operazioni di spegnimento e per impedire l’ulteriore propagazione dell’incendio, visto che la zona è caratterizzata dalla presenza di diverse attività artigianali e commerciali.
Una colonna di fumo nero denso si è alzata dal rogo.
abr

fonte video Vigili del fuoco

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