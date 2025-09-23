Attualità IN EVIDENZA Viaggiando

Tessera ‘Piemove’: 40.000 studenti U26 hanno già scelto la tessera per viaggiare in Piemonte

DiRaimondo Bovone

Set 23, 2025 , , ,

Ad un mese dall’avvio, sono 40.000 le richieste di adesione a ‘Piemove’, la tessera che consente agli studenti universitari under 26 di viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici nei capoluoghi piemontesi che hanno aderito all’iniziativa, tutto l’anno, su tutti gli itinerari. La tessera ‘Piemove’, infatti, consente viaggi illimitati su tutta la rete urbana dei Comuni capoluogo che hanno aderito all’iniziativa Torino, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Vercelli, Alessandria e nelle ultime settimana anche Verbania.

Da quando è stata aperta la piattaforma, le richieste di adesione hanno raggiunto quota 39.449 (dato al 18 settembre). A trainare sono gli studenti dell’Università di Torino con 25.272 adesioni, seguiti dal Politecnico di Torino con 12.592 e dall’Università del Piemonte Orientale, che ha iniziato la raccolta di adesioni a settembre e ne ha raccolte finora 1.585.

‘Piemove’ è entrata a pieno titolo nel “kit” di chi scegliere di studiare in Piemonte. Il dato che colpisce è la distribuzione geografica delle spedizioni: su oltre 22.000 tessere già inviate, circa 4.000 sono state recapitate a indirizzi di altre regioni, destinate quindi ai cosiddetti fuorisede, confermando il ruolo della tessera anche come potenziale strumento di attrazione di nuovi iscritti.
‘Piemove’ è finanziata da Regione Piemonte con oltre 37 milioni di euro, tra risorse del Ministero dell’Ambiente, contributo di Politecnico di Torino, Università di Torino, Università del Piemonte orientale e Fondazioni di origine bancaria, Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT.

Per gli studenti dell’Università del Piemonte Orientale https://bip.piemonte.it
Su https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/aria/tessera-piemove-piemonte-viaggia-studia si possono consultare le FAQ sulla misura.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Cronaca Video

Ischia: un violento nubifragio trascina le auto dei Carabinieri

Set 23, 2025
Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Stanotte droni su Danimarca e Norvegia, chiusi gli aeroporti e voli deviati

Set 23, 2025
Attualità Cronaca

Reggio Calabria: maxi-operazione dei Ros contro la cosca Piromalli, 26 arresti

Set 23, 2025
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Costume & Società Cucina Eventi

Cocconato d’Asti: sabato 27 banchetto medievale, domenica 28 settembre il Palio degli Asini

Set 23, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca Video

Ischia: un violento nubifragio trascina le auto dei Carabinieri

Set 23, 2025
Attualità IN EVIDENZA Viaggiando

Tessera ‘Piemove’: 40.000 studenti U26 hanno già scelto la tessera per viaggiare in Piemonte

Set 23, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Stanotte droni su Danimarca e Norvegia, chiusi gli aeroporti e voli deviati

Set 23, 2025
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x