Tessera ‘Piemove’: 40.000 studenti U26 hanno già scelto la tessera per viaggiare in Piemonte

Ad un mese dall’avvio, sono 40.000 le richieste di adesione a ‘Piemove’, la tessera che consente agli studenti universitari under 26 di viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici nei capoluoghi piemontesi che hanno aderito all’iniziativa, tutto l’anno, su tutti gli itinerari. La tessera ‘Piemove’, infatti, consente viaggi illimitati su tutta la rete urbana dei Comuni capoluogo che hanno aderito all’iniziativa Torino, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Vercelli, Alessandria e nelle ultime settimana anche Verbania.

Da quando è stata aperta la piattaforma, le richieste di adesione hanno raggiunto quota 39.449 (dato al 18 settembre). A trainare sono gli studenti dell’Università di Torino con 25.272 adesioni, seguiti dal Politecnico di Torino con 12.592 e dall’Università del Piemonte Orientale, che ha iniziato la raccolta di adesioni a settembre e ne ha raccolte finora 1.585.

‘Piemove’ è entrata a pieno titolo nel “kit” di chi scegliere di studiare in Piemonte. Il dato che colpisce è la distribuzione geografica delle spedizioni: su oltre 22.000 tessere già inviate, circa 4.000 sono state recapitate a indirizzi di altre regioni, destinate quindi ai cosiddetti fuorisede, confermando il ruolo della tessera anche come potenziale strumento di attrazione di nuovi iscritti.

‘Piemove’ è finanziata da Regione Piemonte con oltre 37 milioni di euro, tra risorse del Ministero dell’Ambiente, contributo di Politecnico di Torino, Università di Torino, Università del Piemonte orientale e Fondazioni di origine bancaria, Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT.

