Ischia: un violento nubifragio trascina le auto dei Carabinieri

Set 23, 2025


NAPOLI (ITALPRESS) – Mattinata di temporali e disagi a Napoli e in gran parte della Campania dove il maltempo si è abbattuto dalle prime ore della giornata. Particolarmente complicata la situazione sull’isola di Ischia, nello specifico nel territorio del comune di Forio, in località Monterone, dove la forte pioggia ha creato un grosso corso d’acqua che ha causato il panico nella zona interessando anche le due auto dei carabinieri (una Fiat Tipo e una Fiat Panda) della stazione locale che erano parcheggiate negli appositi stalli di sosta e sono state trascinate dal corso d’acqua a pochi metri di distanza. Al momento non è ancora possibile iniziare le operazioni di recupero per le quali si attende che il corso d’acqua diminuisca. I carabinieri sono al momento in allerta per intervenire in casi di emergenza, la situazione è in miglioramento perché da pochi minuti ha smesso di piovere. Per ora non si registrano feriti. xc9/trl/mca3 Fonte video: Carabinieri

