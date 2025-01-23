Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Stanotte droni su Danimarca e Norvegia, chiusi gli aeroporti e voli deviati

Set 23, 2025

MILANO (ITALPRESS) – Nella notte, in Danimarca e Norvegia, alcuni droni non identificati hanno sorvolato il territorio dei due paesi nordici. Immediato il provvedimento di chiusura dello spazio aereo, con circa 50 voli cancellati, altrettanti deviati in altri scali solo nello scalo di Copenaghen. L'aeroporto di Kastrup è stato chiuso intorno alle 20,30 ed è stato riaperto a notte inoltrata. Chiuso per circa 3 ore, a partire dalle 00.30, anche l'aeroporto di Oslo, poi riaperto. (ITALPRESS).

