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Milano: arrestata per terrorismo una 17enne egiziana, attiva in gruppi chat jihadisti

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Lug 17, 2026
MILANO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, questa mattina ha tratto in arresto, in esecuzione di un’ordinanza che dispone la misura cautelare del collocamento in comunità, una 17enne cittadina italiana di origine egiziana, residente in provincia di Pavia, indagata per “partecipazione ad associazione con finalità di
terrorismo internazionale”. Su una piattaforma di instant messaging è emerso all’attenzione un utente – che utilizzava una numerazione virtuale – attivo su 4 diversi gruppi di ispirazione jihadista e di aperto sostegno allo Stato Islamico, accessibili esclusivamente su invito o su richiesta dell’Amministratore, nei quali vengono condivisi, con evidente finalità di propaganda e reclutamento, contenuti multimediali apologetici di Daesh e di aperta istigazione al martirio, nonché manuali di addestramento e fabbricazione di armi ed esplosivi artigianali.
(ITALPRESS)
trl/gtr

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