Banca di Caraglio: 2 borse di studio per le aziende virtuose in ambito ESG

La Banca di Caraglio ha recentemente presentato presso la sua sede il “Premio Banca di Caraglio 2026”, dedicato alle aziende del territorio e finalizzato alla valorizzazione di iniziative in ambito ESG, che mette in palio due borse di studio per la partecipazione al prossimo “Master Executive Sustainability Management ed. II” presso la SAA-School of Management Università degli Studi di Torino. Possono partecipare le realtà imprenditoriali che hanno già realizzato al loro interno una o più iniziative in ambito ESG o coloro che sono interessate a realizzarne.

L’iniziativa è gratuita e c’è tempo fino a martedì 15 settembre per presentare domanda di adesione. Per maggiori informazioni visitare il sito www.bancadicaraglio.it.

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