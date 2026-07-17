Attualità IN EVIDENZA Video

Meloni agli agenti di Polizia: “La libertà non esiste senza sicurezza”

Di

Lug 17, 2026
ROMA (ITALPRESS) – “Oggi ho salutato gli agenti impiegati nelle operazioni straordinarie di controllo e sicurezza del territorio a Roma e Milano. Il messaggio è chiaro: tolleranza zero. Verso chi pensa di poter sfasciare tutto, di terrorizzare le persone perbene, di trasformare le nostre piazze in zone franche. Lo Stato non si volta dall’altra parte e copre le spalle di chi garantisce la sicurezza, ogni giorno. Perché chi difende la nostra sicurezza difende la nostra libertà”. Così sui social il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

sat/mca1
(Fonte video: Profilo X Giorgia Meloni)

Di

Articoli correlati

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Sabato 18 luglio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Lug 17, 2026 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Costruzioni, a maggio la produzione frena ma resta positiva

Lug 17, 2026
IN EVIDENZA

Cultura, nel 2025 aumentano valore e occupazione

Lug 17, 2026

Ti sei perso...

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Sabato 18 luglio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Lug 17, 2026 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Video

Meloni agli agenti di Polizia: “La libertà non esiste senza sicurezza”

Lug 17, 2026
Motori Sport

Formula Uno: Antonelli il più veloce nelle libere in Belgio, Hamilton 4°

Lug 17, 2026
Sport

Tour de France: Schmid vince la 13^ tappa, Pogacar saldamente in giallo

Lug 17, 2026