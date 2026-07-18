IN EVIDENZA

Medicina Top – 18/7/2026

Di

Lug 18, 2026


MILANO (ITALPRESS) – Il ruolo della genetica nella medicina e il problema delle epatiti: sono i temi dell’ottantacinquesima puntata di Medicina Top. Marco Klinger intervista Monica Miozzo, che dirige la Struttura Complessa di Genetica Medica dell’Asst Santi Paolo e Carlo di Milano ed è professore Ordinario in Genetica Medica all’Università degli Studi di Milano, e Mario Mondelli, epatologo e immunologo, professore emerito di Malattie infettive all’Università di Pavia, che ha diretto per oltre 20 anni la Struttura Complessa Malattie Infettive-Infettivologia e Immunologia presso il Policlinico San Matteo di Pavia. Infine, con Carlo Mazzola, presidente della Fondazione Mazzola, vedremo come lo sport può essere uno strumento di inclusione.
col3/gsl

Di

Articoli correlati

Attualità Cultura Giovani IN EVIDENZA

EDISU Piemonte: erogata la seconda rata delle borse di studio 2025/26 

Lug 18, 2026 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Scoperta nell’Aspromonte una base clandestina per la lavorazione della cocaina

Lug 18, 2026
IN EVIDENZA

Esplosivi contro bancomat nel Catanese, tre misure cautelari

Lug 18, 2026

Ti sei perso...

Attualità Cultura Giovani IN EVIDENZA

EDISU Piemonte: erogata la seconda rata delle borse di studio 2025/26 

Lug 18, 2026 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Medicina Top – 18/7/2026

Lug 18, 2026
IN EVIDENZA

Scoperta nell’Aspromonte una base clandestina per la lavorazione della cocaina

Lug 18, 2026
IN EVIDENZA

Esplosivi contro bancomat nel Catanese, tre misure cautelari

Lug 18, 2026