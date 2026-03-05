Attualità Cronaca Video

Milano, tentano di uccidere due 20enni: arrestati 4 minorenni, 2 sono dello Sri Lanka

Mar 5, 2026
MILANO (ITALPRESS) – I Carabinieri della Compagnia Milano Porta Monforte hanno eseguito all’alba un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, presso l’Istituto Penitenziario Minorile “Beccaria”, nei confronti di 4 giovani accusati di tentato omicidio in concorso, porto d’armi e lesioni aggravate. I destinatari del provvedimento sono due 17enni italiani e due 16enni di origine srilankese. I fatti contestati risalgono alla notte del primo febbraio scorso in via Salasco, zona Porta Romana. Secondo le indagini condotte dal Nucleo Operativo, l’aggressione è scaturita da un commento pronunciato in modo scherzoso da uno dei due 20enni presi di mira, entrambi provenienti dalla provincia di Sondrio e giunti nel capoluogo per una serata di movida.pc/mca2
(Fonte video: Carabinieri)

