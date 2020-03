Le merci continueranno a viaggiare, nessuno resterà senza cibo. L’assalto ai supermercati di queste ore in città è senza motivo e soprattutto va contro le regole di cautela per gli assembramenti. BISOGNA RISPETTARE LE REGOLE PER USCIRE PRIMA POSSIBILE DALL’EMERGENZA. Il Presidente della Regione Piemonte ha comunicato di essere positivo e di stare bene ma isolato a casa. Ricordiamo che la migliore prevenzione è il buon senso, il panico è il peggiore spargitore di virus.