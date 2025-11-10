Attualità Esteri IN EVIDENZA

Stati Uniti: accordo in Senato per la fine dello shutdown

Di

Nov 10, 2025

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Primo passo verso la fine del più lungo shutdown della storia degli Stati Uniti: il Senato, con un’intesa bipartisan, ha infatti votato per interrompere il blocco che sta paralizzando gli uffici governativi americani da 40 giorni. I democratici hanno trovato un accordo provvisorio con i repubblicani che consente il finanziamento del governo fino a gennaio: 60 i voti a favore, 40 i contrari, aperta dunque la strada all’accordo di spesa che però dovrà ancora ottenere l’approvazione della Camera e ottenere la firma del presidente Donald Trump per porre fine allo shutdown.
L’accordo, fa sapere la CNN, includerebbe una nuova misura tampone per estendere i finanziamenti governativi fino a gennaio e sarebbe vincolato a un pacchetto più ampio per finanziare completamente diverse agenzie chiave. Non includerebbe però alcuna garanzia da parte dei Repubblicani di estendere i sussidi sanitari, che sono stati al centro della lotta per i finanziamenti.

– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca Video

Palermo: sequestrati conti correnti a 3 componenti di banda di furti d’auto

Nov 10, 2025
Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Alloggi in affitto: dalla Regione contributi per inquilini e proprietari, da martedì 11 in Comune

Nov 10, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca Video

Catania: chiuso un centro abusivo di medicina estetica

Nov 10, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Ciriani “Con la manovra non aiutiamo i milionari, pochi margini per intervenire”

Nov 10, 2025
TOP NEWS

Detenzione e spaccio di droga a Ostia, 12 arresti

Nov 10, 2025
Attualità Esteri IN EVIDENZA

Stati Uniti: accordo in Senato per la fine dello shutdown

Nov 10, 2025
Attualità Cronaca Video

Palermo: sequestrati conti correnti a 3 componenti di banda di furti d’auto

Nov 10, 2025