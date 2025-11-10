Attualità Cronaca Video

Palermo: sequestrati conti correnti a 3 componenti di banda di furti d’auto

Di

Nov 10, 2025


PALERMO (ITALPRESS) – Il Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Palermo, supportato in fase esecutiva dalla Compagnia di Alcamo e dal Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Milano, ha eseguito 5 decreti di perquisizione e 3 decreti di sequestro preventivo d’urgenza di altrettanti conti correnti nei confronti di 3 indagati. Sono accusati di far parte di un’associazione per delinquere finalizzata al furto aggravato di autovetture, alla ricettazione e alla detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici o altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici o telematici. L’attività si inserisce in una più ampia operazione condotta simultaneamente, sotto il coordinamento dell’Agenzia dell’Unione Europea per la cooperazione giudiziaria penale “Eurojust”, anche in Francia e nel Regno Unito da parte delle rispettive forze di polizia. pc/mca3 (Fonte video: Carabinieri)

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca

Roma: 12 arresti per detenzione e spaccio di droga a Ostia

Nov 10, 2025
Attualità Esteri IN EVIDENZA

Stati Uniti: accordo in Senato per la fine dello shutdown

Nov 10, 2025
Attualità Cronaca Video

Catania: chiuso un centro abusivo di medicina estetica

Nov 10, 2025

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Regione Piemonte: soldi a fondo perduto per i mutuatari in difficoltà, da martedì 11 in Comune

Nov 10, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca

Roma: 12 arresti per detenzione e spaccio di droga a Ostia

Nov 10, 2025
Attualità Esteri IN EVIDENZA

Stati Uniti: accordo in Senato per la fine dello shutdown

Nov 10, 2025
Attualità Cronaca Video

Palermo: sequestrati conti correnti a 3 componenti di banda di furti d’auto

Nov 10, 2025