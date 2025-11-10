Attualità Cronaca

Roma: 12 arresti per detenzione e spaccio di droga a Ostia

Di

Nov 10, 2025

ROMA (ITALPRESS) – Su delega della Procura della Repubblica di Roma, i Carabinieri di Ostia hanno eseguito un’ordinanza, emessa dal Gip del Tribunale di Roma, che dispone l’arresto per 12 persone. Sono accusate di detenzione e spaccio, in concorso, di stupefacenti. Gli indagati, avevano allestito, all’interno di un manufatto abusivo, al piano terra condominiale in via dell’Idroscalo di Ostia, un punto vendita di droga operativo 24 ore su 24.

Le investigazioni hanno permesso di ricostruire in maniera dettagliata, le modalità operative di distribuzione della droga al dettaglio, mediante un sistema di “vedette”, “rette” e “pusher”, legati tra loro anche da vincoli di parentela. Nel corso delle indagini, i Carabinieri di Ostia hanno arrestato in flagranza di reato 8 persone, sequestrato circa 1 kg di stupefacente (cocaina e crack), per un valore di circa 30.000 euro, nonché 12.000 euro in contanti, ritenuti provento di attività illecite.

– Foto: ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Attualità Esteri IN EVIDENZA

Stati Uniti: accordo in Senato per la fine dello shutdown

Nov 10, 2025
Attualità Cronaca Video

Palermo: sequestrati conti correnti a 3 componenti di banda di furti d’auto

Nov 10, 2025
Attualità Cronaca Video

Catania: chiuso un centro abusivo di medicina estetica

Nov 10, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Ciriani “Con la manovra non aiutiamo i milionari, pochi margini per intervenire”

Nov 10, 2025
Attualità Cronaca

Roma: 12 arresti per detenzione e spaccio di droga a Ostia

Nov 10, 2025
Attualità Esteri IN EVIDENZA

Stati Uniti: accordo in Senato per la fine dello shutdown

Nov 10, 2025
Attualità Cronaca Video

Palermo: sequestrati conti correnti a 3 componenti di banda di furti d’auto

Nov 10, 2025