CURIOSITA’ – Sapete perché l’ora si sposta di notte? Per non interferire troppo con le attività giornaliere.

E sapete a cosa serve? Proprio a sincronizzare meglio le attività umane, perché con più luce solare si evitano sprechi energetici e si limitano le emissioni di CO2, cosa non da poco per la sostenibilità ambientale.