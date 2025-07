Guerre e dazi: famiglie italiane prudenti, ma tornano a spendere

ROMA (ITALPRESS) – In un contesto globale che continua ad essere caratterizzato da grande incertezza e tensioni geopolitiche, con guerre e ritorno dei dazi, l’economia italiana mostra segnali di stabilità e i fondamentali evidenziano una buona salute, in particolare l’aumento del reddito disponibile, guidato dall’occupazione ai massimi storici e dall’inflazione sotto controllo. Un quadro nel quale, però, le famiglie italiane continuano a mostrare una contraddizione di fondo: da un lato, voglia di normalità e di tornare a spendere, dall’altro prudenza per l’incertezza. Un sentiment confermato anche dal clima di fiducia che resta incerto, con un saldo tra ottimisti e pessimisti positivo ma in forte calo: nel 2025 si è, infatti, più che dimezzato rispetto al 2023, 10,8 punti contro 27,5. Sono i principali risultati del rapporto Confcommercio-Censis “Clima di fiducia e aspettative delle famiglie italiane 2025”. Pur temendo una contrazione dei propri redditi, le intenzioni di spesa per il 2025 sono in crescita rispetto all’anno precedente: in testa hi-tech, elettrodomestici e ristrutturazione dell’abitazione. Inoltre, quasi il 40% degli italiani farà vacanze estive: è il dato più alto dal 2019.

fsc/gtr