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Spazio, il ministro Urso: “Italia protagonista in un settore centrale per sicurezza e difesa”

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Giu 9, 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Venti eventi in 16 Regioni italiane, dal Nord al Sud, nei distretti industriali spaziali che uniscono l’intero Paese per evidenziare come l’Italia torna protagonista in quello che è considerato il comparto del futuro”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso della conferenza stampa “Spazio, eccellenza del Made in Italy”. “Si tratta di un settore centrale per quanto riguarda la sicurezza e la difesa, ma anche per le sue ricadute nella ricerca scientifica, nello sviluppo tecnologico, nell’impresa e nella sua competitività globale”.

xb1/col4/mca2

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