Attualità Salute & Scienza Video

Chirurgia plastica: evoluzione tra ricostruzione e rigenerazione

Di

Giu 9, 2026


MILANO (ITALPRESS) – La chirurgia plastica è una disciplina medica che unisce competenze ricostruttive, rigenerative ed estetiche, con l’obiettivo di ripristinare funzione, forma e armonia del corpo: del resto, l’aggettivo plastica deriva dal greco modellare ed esprime bene la natura di questa specialità. “La chirurgia plastica viene considerata l’ultima grande chirurgia perché quella generale sta ormai scomparendo a vantaggio delle specialistiche, che si affermano sempre di più: il chirurgo plastico è rimasto l’unico in grado di spostarsi lungo il corpo. I nostri interventi modificano l’anatomia del volto, della mammella, degli arti, delle mani: nella nostra formazione conosciamo molto bene l’anatomia sia di superficie che di profondità”, ha detto Franco Bassetto, direttore della clinica di Chirurgia plastica presso l’Azienda ospedaliera dell’Università di Padova e presidente della Società italiana di chirurgia plastica, ricostruttiva, rigenerativa ed estetica (Sicpre), intervistato per Medicina Top, format tv dell’agenzia di stampa Italpress.
col3/gsl

Di

Articoli correlati

Attualità Costume & Società Economia IN EVIDENZA

Vesta Piemonte 2026: assegnati a 20.000 famiglie i buoni per pagare asili, scuole e sport

Giu 9, 2026 Raimondo Bovone
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Martedì 9 giugno: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Giu 8, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Curiosità Storie dal mondo

Cina: un progetto di navigazione sul 3° fiume più lungo al mondo

Giu 8, 2026

Ti sei perso...

Attualità Salute & Scienza Video

Chirurgia plastica: evoluzione tra ricostruzione e rigenerazione

Giu 9, 2026
Attualità Alessandrina Costume & Società IN EVIDENZA

In provincia di Alessandria 50 pasti caldi a settimana da McDonald’s e Banco Alimentare

Giu 9, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Costume & Società Economia IN EVIDENZA

Vesta Piemonte 2026: assegnati a 20.000 famiglie i buoni per pagare asili, scuole e sport

Giu 9, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

Quartiere Cristo: un estate di eventi, dal 27 giugno all’11 settembre

Giu 9, 2026 Raimondo Bovone