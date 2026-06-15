IN EVIDENZA

Bombardamenti nel weekend in Ucraina, in fiamme la Cattedrale della Dormizione

Di

Giu 15, 2026


KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Continuano gli attacchi russi a Kiev e a Kharkiv. “Nella notte, i russi hanno lanciato più di 60 razzi solo contro la capitale. In totale, sull’Ucraina sono stati lanciati 70 missili e 611 droni”, ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sul suo canale Telegram. In seguito all’attacco russo, la Cattedrale della Dormizione a Kiev è andata a fuoco: “è attualmente uno dei più grandi crimini russi contro la cultura cristiana”. L’incendio sul tetto della cattedrale “è già stato domato dai servizi di emergenza”. A Kharkiv i russi “hanno colpito nuovamente i nostri soccorritori, purtroppo, sono morte cinque persone, nove sono rimaste ferite” mentre “a Dnipro, la Russia ha colpito la stazione ferroviaria”, spiega Zelensky. “È così che la Russia mostra al mondo le sue intenzioni di continuare la guerra. È molto importante che ci sia una risposta da parte dei paesi del G7, che si stanno attualmente riunendo per il vertice, e che sia decisiva e significativa: più pressione sull’aggressore, più aiuto all’Ucraina nella difesa aerea, soprattutto con l’antibalistica”, conclude Zelensky.
col4/gsl/red

Di

Articoli correlati

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Viaggiando

Autobus al Quartiere Cristo: AMAG Mobilità corregge l’errore dopo le proteste

Giu 15, 2026 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Traffico internazionale di droga e immigrazione clandestina, maxi blitz Polizia

Giu 15, 2026
IN EVIDENZA

Roma, controlli sulla movida a Trastevere: un arresto e sanzioni per 20mila euro

Giu 15, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Bombardamenti nel weekend in Ucraina, in fiamme la Cattedrale della Dormizione

Giu 15, 2026
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Viaggiando

Autobus al Quartiere Cristo: AMAG Mobilità corregge l’errore dopo le proteste

Giu 15, 2026 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Scoperta maxi frode fiscale da 200 milioni in Lombardia, 8 arresti

Giu 15, 2026
TOP NEWS

Manita Svezia alla Tunisia, 5-1 e primo posto nel Girone F

Giu 15, 2026