SOSPENSIONE PERMESSI AUTO ELETTRICHE

A partire dal 1° gennaio 2023 cesseranno le agevolazioni di cui alla deliberazione della giunta comunale n.7 del 20/01/2022 (Sperimentazione della libera circolazione nella ZTL dell’area centrale storica e sosta gratuita nella stessa area ai possessori di veicoli elettrici o ibridi plug-in in modalità elettrica).

I permessi rilasciati per il transito e la sosta nella ZTL e la sosta gratuita nelle zone a tariffazione nelle stesse aree, per vetture dotate di motore ibrido plug-in (emissioni comprese tra 21 e 60 g/km in modalità elettrica) scadranno dunque il 31 dicembre 2022 e non saranno rinnovabili.

“Ritengo sia inopportuna una ulteriore incentivazione dell’uso dell’auto privata nel centro cittadino – commenta l’assessore alla Viabilità, Michelangelo Serra -. I fondi che risparmieremo nei confronti della società privata che gestisce i parcheggi, li utilizzeremo per il trasporto pubblico, il trasporto disabili e scuolabus, cercando di mettere in maggiore sicurezza pedoni, disabili e utenti deboli della strada. Stiamo anche lavorando per avere più infrastrutture di ricarica elettrica in Città.“