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Bergamo: sgominata banda di marocchini, 4 fermi e sequestro di molte armi

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Set 4, 2026
BERGAMO (ITALPRESS) – Si è conclusa con il fermo di 4 indagati e il sequestro di un arsenale bellico la complessa indagine della Procura di Bergamo sul gruppo criminale guidato dal 27enne marocchino soprannominato “Botros”. La banda gestiva lo spaccio nei boschi della Bergamasca. L’inchiesta è scattata dopo la sparatoria del 21 giugno 2026 presso le piscine “Aquamore” di Seriate, dove un commando armato tese un agguato a un rivale, scampato miracolosamente alla morte. Gli uomini del GIS dei Carabinieri hanno fatto irruzione nel covo di Vigevano il 29 agosto, bloccando il capobanda e un complice mentre tentavano la fuga saltando da una finestra. Altri due fiancheggiatori sono stati fermati nei giorni successivi. L’operazione ha inferto un duro colpo alla criminalità organizzata che opera nello spaccio di droga in provincia di Bergamo, portando al sequestro di numerosi fucili d’assalto, munizioni, circa 80.000 euro in contanti e un consistente quantitativo di stupefacenti destinato alle piazze di spaccio. Tra le sostanze sequestrate figurano hashish, cocaina ed eroina.col5/gsl (Fonte video: Arma dei Carabinieri)

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