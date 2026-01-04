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Giochi del Mediterraneo, il ministro Abodi: “Taranto sia area di preparazione olimpica”

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Set 4, 2026
BARI (ITALPRESS) – “Ieri si sono chiusi i Giochi del Mediterraneo e da stamattina iniziano i giochi quotidiani, quelli di tutti i giorni, delle persone che devono poter godere degli investimenti del Governo: 275 milioni solo per le infrastrutture sportive, più 75 milioni per l’organizzazione dei Giochi, che il Governo presieduto da Giorgia Meloni ha messo a disposizione per migliorare non soltanto il presente dei Giochi, ma il futuro della vita dei cittadini di Taranto e degli altri Comuni che hanno beneficiato di questi 45 interventi. Stiamo già parlando con il Coni, con il Cip e con le amministrazioni del territorio, a partire dal sindaco di Taranto, perché vogliamo fare di Taranto e del circondario un’area di preparazione olimpica e paralimpica”. Lo ha affermato a Bari il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, a margine delle celebrazioni del giorno in cui il governo di Giorgia Meloni diventa il più longevo della storia della Repubblica Italiana.xa2/mgg/mca3

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