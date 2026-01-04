Economia IN EVIDENZA Video

Ippica, il ministro Lollobrigida: “Il Governo ha messo in campo azioni di rilancio”

Di

Set 4, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Il nostro Governo ha messo in campo azioni di rilancio” per il settore dei cavalli. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, citando “la riduzione dell’Iva dal 22 al 5% per i puledri sotto i 18 mesi” e “la collaborazione con il Comune di Roma per il riavvio delle attività”. Le dichiarazioni sono state rilasciate all’Ippodromo delle Capannelle, in occasione della riapertura dell’impianto, alla presenza del sindaco di Roma Roberto Gualtieri e dell’assessore capitolino allo Sport Alessandro Onorato. xu1/vbo/gsl

Di

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Coldiretti: i piccioni sono un’emergenza, chiesto alla Provincia l’anticipo per l’uso di armi da fuoco

Set 5, 2026 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Politica

Meloni: “Non ho mollato e non intendo farlo. Pagine più belle ancora da scrivere”

Set 5, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Sabato 5 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Set 4, 2026 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Sport

Alessandria Volley: presentazione alla città sabato 12 settembre e le prime gare

Set 5, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Coldiretti: i piccioni sono un’emergenza, chiesto alla Provincia l’anticipo per l’uso di armi da fuoco

Set 5, 2026 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Serie A: poker del Como fuori casa, Genoa piegato 4-1

Set 5, 2026
Attualità IN EVIDENZA Politica

Meloni: “Non ho mollato e non intendo farlo. Pagine più belle ancora da scrivere”

Set 5, 2026