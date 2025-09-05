Attualità Cultura & Eventi Mostre

Visite al San Carlone di Arona: domani appuntamenti serali guidati, alle 18 e alle 19

Domani, sabato 6 settembre, alle ore 18 e alle ore 19 sono in programma 2 nuove occasioni di visita guidata speciale sul far della sera. Sfruttando le temperature ancora piacevoli e i colori del tramonto, sarà possibile non solo accedere al terrazzo panoramico e all’interno della Statua, ma anche essere accompagnati da una delle guide alla conoscenza di questo monumento, realizzato nel XVII secolo in onore di San Carlo Borromeo. Pe tutto settembre la Statua sarà aperta e visitabile dal mercoledì alla domenica, orario 10-18.30, ultimo ingresso ore 18.

Il San Carlone (1698), come comunemente viene chiamato, fu la statua più alta al mondo per 2 secoli, poi superata dalla Statua della Libertà di New York (1886), di cui fu modello. Le visite guidate in programma permetteranno di ricostruire la storia che portò alla nascita della statua, conoscendo i promotori che avviarono il progetto e gli artisti che diedero vita a quest’opera maestosa.

Le visite guidate di domani (ore 18 e ore 19), della durata di 1 ora ciascuna, permetteranno di accedere alla Chiesa, alla terrazza panoramica e all’interno della Statua (dai 6 anni in su). Dalla terrazza il panorama sul Lago potrà essere apprezzato sul far della sera, all’inizio del tramonto: la vista spazia per tutta la sponda lombarda dalla Rocca di Angera, fino a Laveno, e per la sponda piemontese fino al Lesa.
Si consiglia un abbigliamento sportivo. Per chi desidera accedere all’interno della Statua, si ricorda che sono vietati sandali e ciabatte. In caso di maltempo, le visite saranno annullate.

INFO – Prenotazione obbligatoria – Biglietti: adulti: € 13; bambini (6-16 anni) € 8; Abbonamento Musei Piemonte € 5; bambini 0-5 anni gratis.
Acquisto biglietti: https://www.archeologistics.it/servizi-educativi/sere-destate-al-sancarlone-604.html Contatti[email protected] – tel. +39.3288377206

