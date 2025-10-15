Attualità Cronaca Video

Roma: scoperto in Riserva Aniene un deposito di moto e scooter rubati

Di

Ott 15, 2025


ROMA (ITALPRESS) – Un blitz dei Carabinieri ha permesso di smantellare un vero e proprio centro di riciclaggio di motocicli rubati nel cuore della Riserva naturale dell’Aniene a Roma. Nel corso della serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri Roma Montesacro, con il supporto dei colleghi della Stazione di Tor Sapienza, hanno denunciato in stato di libertà 5 persone – un uomo di etnia rom e quattro cittadini nordafricani – gravemente indiziati dei reati di ricettazione e riciclaggio in concorso.

tvi/mca1

(Fonte video: Carabinieri)

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca

Bologna: arrestati 8 affiliati alla ‘ndrangheta, sequestrati beni per 1,5 milioni di euro

Ott 15, 2025
Attualità Cronaca

Milano: donna 29enne uccisa dall’ex compagno che tenta il suicidio

Ott 15, 2025
Attualità IN EVIDENZA Politica

Netanyahu: “Hamas si disarmi, o si scatenerà l’inferno”

Ott 15, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Al via l’Hazelnut Agronomy Program promosso da Ferrero, Eiis e Conaf

Ott 15, 2025
TOP NEWS

Nissan, Marco Toro tra i migliori 100 Ceo in Italia nel 2025

Ott 15, 2025
TOP NEWS

Tajani “Piano per Gaza svolta storica ma appeso a un filo”

Ott 15, 2025
TOP NEWS

Femminicidio a Milano, 29enne uccisa dal compagno che tenta il suicidio

Ott 15, 2025