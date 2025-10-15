Attualità Cronaca Video

Milano: finti agenti rapinano oreficeria e gioielleria, 8 arresti

Di

Ott 15, 2025


MILANO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Milano – VII Dipartimento – ha dato esecuzione ad un’ordinanza con la quale il GIP del Tribunale ha disposto 8 misure cautelari (7 custodie in carcere e uno agli arresti domiciliari) nei confronti di 7 cittadini italiani e un cittadino serbo, ai quali vengono contestati a vario titolo, i reati di rapina aggravata, sequestro di persona aggravato, porto in luogo pubblico di armi, possesso di segni distintivi in uso ai Corpi di Polizia e ricettazione in concorso. I provvedimenti restrittivi sono conseguenti all’articolata attività di indagine condotta dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Milano finalizzata all’identificazione degli autori di due gravi episodi di rapina a mano armata commessi il 23 febbraio ed il 21 marzo 2024, rispettivamente ai danni di un laboratorio orafo e di una gioielleria.

tvi/mca1

(Fonte video: Polizia di Stato)

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca Video

Roma: scoperto in Riserva Aniene un deposito di moto e scooter rubati

Ott 15, 2025
Attualità Cronaca

Bologna: arrestati 8 affiliati alla ‘ndrangheta, sequestrati beni per 1,5 milioni di euro

Ott 15, 2025
Attualità Cronaca

Milano: donna 29enne uccisa dall’ex compagno che tenta il suicidio

Ott 15, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Al via l’Hazelnut Agronomy Program promosso da Ferrero, Eiis e Conaf

Ott 15, 2025
TOP NEWS

Nissan, Marco Toro tra i migliori 100 Ceo in Italia nel 2025

Ott 15, 2025
TOP NEWS

Tajani “Piano per Gaza svolta storica ma appeso a un filo”

Ott 15, 2025
TOP NEWS

Femminicidio a Milano, 29enne uccisa dal compagno che tenta il suicidio

Ott 15, 2025