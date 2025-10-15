Milano: finti agenti rapinano oreficeria e gioielleria, 8 arresti

MILANO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Milano – VII Dipartimento – ha dato esecuzione ad un’ordinanza con la quale il GIP del Tribunale ha disposto 8 misure cautelari (7 custodie in carcere e uno agli arresti domiciliari) nei confronti di 7 cittadini italiani e un cittadino serbo, ai quali vengono contestati a vario titolo, i reati di rapina aggravata, sequestro di persona aggravato, porto in luogo pubblico di armi, possesso di segni distintivi in uso ai Corpi di Polizia e ricettazione in concorso. I provvedimenti restrittivi sono conseguenti all’articolata attività di indagine condotta dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Milano finalizzata all’identificazione degli autori di due gravi episodi di rapina a mano armata commessi il 23 febbraio ed il 21 marzo 2024, rispettivamente ai danni di un laboratorio orafo e di una gioielleria.

(Fonte video: Polizia di Stato)