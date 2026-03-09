Roma: scoperta una staffetta della droga, arrestati 1 albanese e 1 italiana

ROMA (ITALPRESS) – Un sistema di spaccio basato su una “staffetta” tra auto è stato scoperto dalla Polizia di Stato nel quartiere Primavalle, a Roma. In manette sono finiti un 41enne albanese e una 24enne romana, gravemente indiziati in concorso dei reati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e di detenzione illegale di arma clandestina con relativo munizionamento. Le indagini, condotte dagli investigatori della VII Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Roma e dagli agenti del XIV Distretto Primavalle, sono partite dall’osservazione di una piccola utilitaria parcheggiata sempre nello stesso punto della strada.

tvi/mca2

(Fonte video: Polizia di Stato)