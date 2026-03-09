Attualità IN EVIDENZA Video

Referendum, Meloni: “In caso di vittoria del NO il Governo non si dimetterà”

Mar 9, 2026
ROMA (ITALPRESS) – “Il governo non si dimetterà in caso di vittoria dei NO”. Lo dice la premier Giorgia Meloni, in un video diffuso sui social. “Abbiamo scritto nel programma, con il quale ci siamo presentati alle elezioni, che avremmo fatto una serie di riforme compresa quella della giustizia. Abbiamo come sempre rispettato l’impegno preso con gli elettori, ora spetta agli italiani confermare o meno la riforma. Per quello che ci riguarda, noi vogliamo arrivare alla fine della legislatura e farci giudicare alle elezioni politiche su tutto il lavoro che abbiamo fatto. Allora gli italiani che vogliono mandarci a casa possono farlo tranquillamente fra un anno, ma oggi si vota sulla giustizia, non sulla politica. E se noi perdiamo questa occasione di modernizzare la giustizia, temo che non ne avremo molte altre. Le cose continueranno a non funzionare, indipendentemente da chi c’è al governo e per sempre”.mgg/mca2
(Fonte video: profilo Facebook Giorgia Meloni)

