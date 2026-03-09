Attualità Cronaca Video

Napoli, due giovani in fuga a 200 allora: arrestati, avevano della droga

Di

Mar 9, 2026


NAPOLI (ITALPRESS) – I carabinieri della sezione radiomobile della Arma dei Carabinieri hanno arrestato a Giugliano in Campania due giovani napoletani di 20 e 19 anni con le accuse di fuga pericolosa, detenzione di droga e resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio è avvenuto intorno alle 14, quando i militari hanno intimato l’alt a una Volkswagen Golf GTI con targa polacca. Il conducente non si è fermato dando il via a un lungo inseguimento ad alta velocità.

tvi/mca2
(Fonte video: Carabinieri)

Di

Articoli correlati

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Lunedì 9 marzo: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Mar 8, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Eventi IN EVIDENZA

Papa Leone: “La violenza contro le donne è barbarie, bisogna educare i giovani”

Mar 8, 2026
Attualità IN EVIDENZA Politica

Il presidente Trump: “Meloni mia amica e grande leader, cerca sempre di aiutare”

Mar 8, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Scoperta una staffetta della droga a Roma, arrestati due pusher

Mar 9, 2026
IN EVIDENZA

La Barba al Palo – L’8 marzo del vecchio Modric

Mar 9, 2026
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Mostre

Un’opera di Pellizza da Volpedo, di proprietà comunale, in prestito fino a giugno per una mostra a Nuoro

Mar 9, 2026 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Urso “Freneremo la corsa dei carburanti”

Mar 9, 2026