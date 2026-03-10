Prestiti in crescita nel mese di gennaio, mutui casa al 3,87%

ROMA (ITALPRESS) – Prestiti in crescita nel mese di gennaio, in aumento sia per le famiglie sia per le imprese. Secondo un report della Banca d’Italia, i finanziamenti al settore privato sono saliti del 2,2% su base annua, in lieve accelerazione rispetto al mese precedente. I prestiti alle famiglie avanzano del 2,5%, mentre quelli alle società non finanziarie dell’1,7%. Sale anche la raccolta: i depositi del settore privato segnano un +3,9% sui dodici mesi, in aumento rispetto a dicembre, mentre la raccolta obbligazionaria cresce dell’1,9%, in linea con il mese precedente. Per chi accende un mutuo casa il Taeg medio sulle nuove erogazioni è stato del 3,87%, leggermente più alto di dicembre. Aumenta anche la quota di mutui con tasso che viene fissato inizialmente per un periodo fino a un anno. Più caro il credito al consumo: il Taeg sulle nuove erogazioni arriva al 10,19%. Per le imprese, invece, i tassi sui nuovi prestiti scendono – seppur di poco – al 3,53%. Per finanziamenti fino a un milione di euro il tasso medio è al 4,07%, mentre sopra questa soglia è al 3,24%. La remunerazione riconosciuta sui depositi resta bassa: il tasso passivo medio sul complesso dei depositi in essere è allo 0,64%.

