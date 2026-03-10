IN EVIDENZA

Nordio “Il referendum non è una resa dei conti”

Mar 10, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “Ho già detto stamattina in varie interviste quello che è il mio pensiero e l’ho fatto ieri in un comunicato stampa. Le parole della dottoressa Bartolozzi sono state forse un po’ troppo enfatizzate. In ogni caso io ho confermato la mia assoluta fiducia nella magistratura, nella capacità dei magistrati di assolvere il loro dovere come ho cercato di fare io per 40 anni”. Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio a margine di un evento a Milano di Noi Moderati per il SI al referendum sulla separazione delle carriere. “Seguendo il saggio e autorevole consiglio del Presidente della Repubblica, vogliamo tenere i toni bassi e parlare esclusivamente di contenuti. Non c’è una resa dei conti”, ha aggiunto.

Cinema, Mancinelli “In Rosso Volante l’anima eroica e intima di Eugenio Monti”

Cina, enormi distese di fiori attraggono i turisti nella provincia dell’Hunan

Confimprese, il mondo del retail sempre più attento a sostenibilità e inclusione

Terzo settore, al Senato il convegno “Oltre le appartenenze”

