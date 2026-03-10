Sport Video

Paralimpiadi, De Sanctis: “Le 9 medaglie? Non ce le aspettavamo, incredibile con 5 atleti”

Mar 10, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “Le nove medaglie? Una grande soddisfazione è dire poco. Siamo in Italia, quindi ogni medaglia ha un sapore ancora più importante, più significativo. Non ce lo aspettavamo. La cosa incredibile, a parte le nove medaglie, ad appena quattro giorni dall’inizio delle competizioni è che abbiamo vinto con cinque atleti diversi rispetto ai tre delle sette medaglie di Pechino. Questo è un dato non significativo, di più”. Lo ha dichiarato il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Marco Giunio De Sanctis intervenuto a Casa Italia all’Allianz Milano.
