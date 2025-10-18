Attualità Cronaca Video

Roma: 2 denunciati per scommesse illegali, sanzioni per 500.000 euro

Di

Ott 18, 2025


ROMA (ITALPRESS) – Conclusa una mirata attività di “alto impatto investigativo”, anche a tutela dei consumatori, in materia di giochi e scommesse illegali nelle province di Roma, Milano, Napoli, Palermo, Caserta, Latina, Varese, Venezia, Verona e Brindisi. L’operazione, coordinata dal Nucleo Centrale della Polizia dei Giochi e delle Scommesse dello SCO (Servizio Centrale Operativo), in stretta sinergia e collaborazione con l’Ufficio Controlli della Direzione Giochi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha portato a due denunce per reati connessi all’esercizio irregolare dell’attività di raccolta delle scommesse; oltre 30 violazioni amministrative e all’irrogazione di sanzioni amministrative superiori a 500.000 euro.

tvi/mca3 Fonte video: Polizia di Stato

Di

Articoli correlati

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Sabato 18 ottobre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ott 17, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca IN EVIDENZA TOP NEWS

Padova: l’ultimo saluto ai 3 carabinieri morti nel Veronese

Ott 17, 2025
IN EVIDENZA Politica Video

Trump ha accolto Zelensky alla Casa Bianca

Ott 17, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Due pusher in manette nel Milanese, sequestrati 200 kg di hashish

Ott 18, 2025
Attualità Alessandrina Economia Salute & Scienza

Regione Piemonte, nasce l’iniziativa ‘Cibo sano, cura vicina: il km zero in corsia’

Ott 18, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca Video

Roma: 2 denunciati per scommesse illegali, sanzioni per 500.000 euro

Ott 18, 2025
Attualità Alessandrina Costume & Società Cucina

Indagine Coldiretti: 8 italiani su 10 chiedono cibo sano nelle scuole

Ott 18, 2025 Raimondo Bovone