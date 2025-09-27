Roma: piazza San Pietro blindata per il Giubileo con i dissuasori hi-tech ‘made in Italy’

Piazza San Pietro, cuore pulsante della cristianità e capolavoro del Bernini, è stata blindata per il Giubileo 2025 con 50 dissuasori antiterrorismo progettati e prodotti in Italia dall’azienda bergamasca Pilomat, tra i top player mondiali nei sistemi per il controllo accessi veicolare. L’intervento punta a garantire la sicurezza di un afflusso stimato in oltre 32 milioni di visitatori nell’arco di 12 mesi.

Gli avanzati cilindri in acciaio satinato, capaci di resistere all’urto di un camion lanciato a 80 km/h e di garantire un controllo selettivo (pedoni liberi di accedere, veicoli solo se autorizzati), sono stati posizionati nei principali varchi di accesso al colonnato del Bernini. Progettati per integrarsi con il contesto monumentale senza comprometterne l’estetica, rappresentano un raro esempio di come tecnologia e arte possano convivere, facendo scuola a livello internazionale.

La scelta dei dissuasori Pilomat a Roma conferma il ruolo dell’azienda bergamasca tra i leader mondiali nel settore della sicurezza e rende l’innovazione italiana protagonista di un evento di portata globale.