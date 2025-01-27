A Cassino la più grande fabbrica clandestina di sigarette in Italia

CASSINO (ITALPRESS) – I militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Ancona, hanno eseguito una complessa operazione che, grazie ad un ingente dispiegamento di forze, ha portato all’individuazione di una fabbrica clandestina di sigarette contraffatte occultata all’interno di un bunker sotterraneo a Cassino. L’accesso all’opificio illegale era consentito mediante un sofisticato congegno idraulico che mascherava perfettamente il bunker dove erano istallati i macchinari e custodite tonnellate di sigarette contraffatte. Sulla base di perizie tecniche eseguite, l’impianto sequestrato risulta avere una capacità produttiva di circa 2.7 miliardi di sigarette in un solo anno, circa 7.200.000 al giorno.tvi/mca3 (Fonte Video: Guardia di Finanza)

