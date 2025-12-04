Attualità IN EVIDENZA Video

Ucraina, Il ministro Tajani: "Putin fa il suo gioco, sosteniamo l'azione Usa per la pace"

Dic 4, 2025
ROMA (ITALPRESS) – “Putin fa il suo gioco, poi bisogna vedere se ci riesce. Credo che si debba tentare di abbassare i toni. L’ho ribadito anche ieri al segretario di stato Rubio. Sosteniamo l’azione americana per cercare di arrivare ad un cessate il fuoco e poi ad una pace. È ovvio che Putin deve assolutamente dimostrare che ha vinto, quindi usa anche questo linguaggio, però noi lavoriamo per la pace. Non sono le parole, ma i fatti quelli che contano”. Così, a margine della presentazione della riforma del Maeci, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, riguardo alle recenti dichiarazioni del presidente russo intenzionato a prendere i territori ucraini anche con la forza.xl5/ads/mca1

