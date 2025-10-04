Attualità Cronaca Video

Roma: sequestrate maschere e aste in metallo ai manifestanti pro-Pal, fermati in 60

Ott 4, 2025


ROMA (ITALPRESS) – Maschere antigas, indumenti usa e getta, abitualmente utilizzati per evitare l’identificazione, aste metalliche e in legno sono stati sequestrati dalla polizia di Stato a Roma, durante i controlli in occasione del corte pro Palestina. Circa 60 persone sono state accompagnate negli uffici
di polizia. Le maschere antigas e gli altri oggetti sequestrati sono stati rinvenuti su due pulmann e un’auto.
(ITALPRESS).
