Roma: sequestrate maschere e aste in metallo ai manifestanti pro-Pal, fermati in 60





ROMA (ITALPRESS) – Maschere antigas, indumenti usa e getta, abitualmente utilizzati per evitare l’identificazione, aste metalliche e in legno sono stati sequestrati dalla polizia di Stato a Roma, durante i controlli in occasione del corte pro Palestina. Circa 60 persone sono state accompagnate negli uffici

di polizia. Le maschere antigas e gli altri oggetti sequestrati sono stati rinvenuti su due pulmann e un’auto.

(ITALPRESS).

abr/