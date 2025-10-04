Gaza, Meloni: “Il piano di pace di Trump squarcia le tenebre”

PERUGIA (ITALPRESS) – “La pace non si materializza quando la si invoca ma quando la si costruisce. E’ quanto ci auguriamo stia accadendo in Palestina”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando ad Assisi in occasione delle celebrazioni di San Francesco. Il piano di pace di Trump, grazie alla mediazione di alcuni Paesi arabi, “potrebbe essere accolto anche da Hamas, Questo potrebbe voler dire tornare alla pace. Una luce di pace che squarcia le tenebre, Abbiamo il dovere di fare quanto è nelle nostre possibilità”.

Fonte video: Palazzo Chigi