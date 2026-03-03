Attualità Cronaca Video

Roma: blitz della Polizia nel cuore della movida: 4 arresti

Mar 3, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Dai vicoli affollati di Trastevere ai palazzi di edilizia popolare di Tor Bella Monaca e del Quarticciolo: è una morsa che si stringe tra centro storico e periferia quella disegnata negli ultimi giorni dagli investigatori della Squadra Mobile capitolina, impegnati in una azione mirata al fenomeno della criminalità giovanile nei luoghi della vita notturna e nelle aree più esposte al micro spaccio. Il bilancio dell’operazione condotta dagli uomini della V e della VI sezione è di 4 arresti ed una denuncia.

(Fonte video: Polizia di Stato)

