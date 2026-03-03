Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Politica

Il Comune di Alessandria e i parcheggi: AMAG Mobilità rinuncia all’ultimo ricorso

DiRaimondo Bovone

Mar 3, 2026 , , , , ,

AMAG Mobilità ha rinunciato all’ultimo ricorso pendente contro il Comune di Alessandria, in merito alla gara parcheggi. La società ha motivato la rinuncia con il fatto che il Comune ha già avviato la procedura ordinaria per l’assegnazione del servizio, ancora in corso, venendo così meno l’interesse a proseguire un giudizio che aveva ad oggetto il solo affidamento temporaneo nelle more della nuova gara. Con questa rinuncia si chiude definitivamente una vicenda giudiziaria che ha visto tutti i ricorsi presentati da AMAG Mobilità respinti dai giudici amministrativi.

LE PAROLE – Così la Giunta comunale di Alessandria si è espressa sulla vicenda: “Accogliamo con soddisfazione questa notizia che conferma quanto abbiamo sempre sostenuto: il Comune di Alessandria ha agito, in ogni momento, nel pieno rispetto della legge e nell’unico interesse che conta, quello della cittadinanza. Resta però l’amarezza per gli 8 mesi in cui la gara è rimasta bloccata: un periodo che ha impedito al personale in uscita da AMAG Mobilità di essere tempestivamente assunto dal nuovo gestore, come avevamo denunciato fin dal giugno scorso”.

Palazzo Rosso, sede del Comune di Alessandria

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Calcio Sport

Serie C, girone B: la Juventus Next Gen domani a Pontedera, è la terza trasferta di fila

Mar 3, 2026 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Melania Trump al Consiglio di Sicurezza Onu “Il conflitto nasce dall’ignoranza”

Mar 3, 2026
IN EVIDENZA

Medicina e chirurgia rigenerativa, i “segreti” del grasso

Mar 3, 2026
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Calcio Sport

Serie C, girone B: la Juventus Next Gen domani a Pontedera, è la terza trasferta di fila

Mar 3, 2026 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Zelensky “Non lascerò mai il Donbass”

Mar 3, 2026
TOP NEWS

Operazione “Shield VI”, sequestrati migliaia di medicinali e sostanze dopanti

Mar 3, 2026
TOP NEWS

Ploom e GCDS sfilano insieme durante la Milano Fashion Week

Mar 3, 2026
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x