Il Comune di Alessandria e i parcheggi: AMAG Mobilità rinuncia all’ultimo ricorso

AMAG Mobilità ha rinunciato all’ultimo ricorso pendente contro il Comune di Alessandria, in merito alla gara parcheggi. La società ha motivato la rinuncia con il fatto che il Comune ha già avviato la procedura ordinaria per l’assegnazione del servizio, ancora in corso, venendo così meno l’interesse a proseguire un giudizio che aveva ad oggetto il solo affidamento temporaneo nelle more della nuova gara. Con questa rinuncia si chiude definitivamente una vicenda giudiziaria che ha visto tutti i ricorsi presentati da AMAG Mobilità respinti dai giudici amministrativi.

LE PAROLE – Così la Giunta comunale di Alessandria si è espressa sulla vicenda: “Accogliamo con soddisfazione questa notizia che conferma quanto abbiamo sempre sostenuto: il Comune di Alessandria ha agito, in ogni momento, nel pieno rispetto della legge e nell’unico interesse che conta, quello della cittadinanza. Resta però l’amarezza per gli 8 mesi in cui la gara è rimasta bloccata: un periodo che ha impedito al personale in uscita da AMAG Mobilità di essere tempestivamente assunto dal nuovo gestore, come avevamo denunciato fin dal giugno scorso”.

Palazzo Rosso, sede del Comune di Alessandria