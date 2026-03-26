Napoli: blitz dei Carabinieri in un campo nomadi, sequestri e proteste

NAPOLI (ITALPRESS) – Blitz dei carabinieri nel campo nomadi di via del Macello, nel quartiere Poggioreale di Napoli. Proteste e sequestri. Identificate 84 persone, di cui 37 risultate già note. Sequestrati e rimossi 21 veicoli in stato di abbandono, di cui 7 già sottoposti a sequestro amministrativo. Erano senza assicurazione, abbandonati o addirittura cancellati dal PRA ma ancora in circolazione. Furgoni, station wagon o utilitarie, sono stati prelevati e portati via dalla squadra di carri attrezzi schierata per l’occasione. Uno dei conducenti è stato aggredito. Colpito alla testa con una chiave inglese solo per avere agganciato uno di quei veicoli al verricello. L’aggressore è stato arrestato per violenza a incaricato di pubblico servizio. All’autista ferito sono stati diagnosticati 7 giorni di prognosi. Altre 3 persone sono state denunciate per avere protestato davanti ai sequestri colpendo quelle auto a martellate. Un’altra persona è stata denunciata per abbandono di animali. Inoltre, nel corso dell’operazione, i carabinieri hanno rinvenuto un manufatto abusivo in muratura e lamiera di circa 80 metri quadrati. I militari hanno anche sequestrato 55 pacchetti di sigarette di contrabbando per un peso complessivo di 1,1 chili. Sequestrato un cane di razza maremmano affidato all’Asl veterinaria. Rinvenuto un cane pitbull in cattivo stato di detenzione, con prescrizioni impartite dall’Asl. Elevate 14 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, tra cui guida senza patente, veicolo non immatricolato, assenza di copertura assicurativa e omessa custodia di veicolo sequestrato.

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(fonte video: Carabinieri)