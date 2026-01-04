Attualità Cronaca Video

Reggio Calabria: 2 minori arrestati per tentato omicidio in concorso

Di

Set 4, 2026
BAGNARA CALABRA (REGGIO CALABRIA) (ITALPRESS) – Due 17enni sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio in concorso, in relazione all’aggressione ai danni di un coetaneo avvenuta nella notte del 3 luglio scorso a Bagnara Calabra, nel Reggino. Secondo la ricostruzione degli investigatori, all’origine dell’aggressione ci sarebbe stato un banale sguardo interpretato come un affronto. I due giovani avrebbero avuto, in più occasioni, accesi confronti verbali e fisici con la vittima, fino a quando la situazione sarebbe degenerata in una rissa. Successivamente, i 2 indagati avrebbero nuovamente raggiunto il 17enne nei pressi di un distributore automatico di bevande. Uno dei due lo avrebbe aggredito con un coltello, mentre l’altro avrebbe esploso un colpo di pistola, ferendolo alla testa, vicino all’orecchio. Il giovane, soccorso e trasportato in ospedale, è stato sottoposto a un intervento chirurgico.col5/gsl (Fonte video: Arma dei Carabinieri)

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca Video

Catania: scoperti 2 kg di droga nel sottoscala di un condominio

Set 4, 2026
Attualità IN EVIDENZA Politica

La premier Meloni: “Governo più longevo della storia, grazie a coalizione unita e italiani”

Set 4, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Venerdì 4 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Set 3, 2026 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Curiosità IN EVIDENZA

Cani da guardiania, l’Italia fa scuola in Australia: il viaggio di Dario Capogrosso

Set 4, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca Video

Catania: scoperti 2 kg di droga nel sottoscala di un condominio

Set 4, 2026
Sport

Tennis, US Open: Cobolli rimonta Schoolkate, Zverev vince un’altra battaglia

Set 4, 2026
Attualità IN EVIDENZA Politica

La premier Meloni: “Governo più longevo della storia, grazie a coalizione unita e italiani”

Set 4, 2026