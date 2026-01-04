TOP NEWS

Tajani “Formazione giovani per rafforzare percorsi di migrazione regolare”

Di

Set 4, 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Vogliamo rafforzare i percorsi di migrazione regolare, investendo soprattutto nella formazione dei giovani e nello sviluppo delle competenze”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, in un’intervista al Sole 24 Ore, parlando della gestione dei flussi migratori e dell’attuazione del Piano Mattei per l’Africa. “Un settore sul quale puntiamo molto è quello della formazione tecnica e professionale in linea col Piano Mattei, mettendo a disposizione anche l’esperienza italiana degli Its Academy”, ha spiegato Tajani, citando tra gli esempi l’Istituto Don Bosco del Cairo, “l’unica Scuola italiana all’estero coinvolta nella sperimentazione della filiera tecnologico-professionale 4+2”. “Insieme a Its Academy, università e imprese italiane ed egiziane stiamo sviluppando percorsi in settori strategici come meccatronica, biomedico, farmaceutica, energia e scienze della vita”, ha aggiunto il ministro. “Alla fine l’obiettivo è creare le condizioni per ridurre l’immigrazione irregolare e favorire quella regolare. La partita si gioca anche sul campo della formazione: puntiamo a formare giovani con competenze tecniche che possano essere appetibili per le nostre aziende”, ha concluso Tajani. (ITALPRESS).

Foto: Ipa Agency

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Cobolli rimonta Schoolkate agli Us open, Zverev vince un’altra battaglia

Set 4, 2026
TOP NEWS

Meloni: “Governo più longevo della storia, grazie a coalizione unita e italiani”

Set 4, 2026
Primo Piano TOP NEWS

Italpress e Meeting di Rimini rinnovano la media partnership per la 47^ edizione

Ago 10, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Cobolli rimonta Schoolkate agli Us open, Zverev vince un’altra battaglia

Set 4, 2026
TOP NEWS

Tajani “Formazione giovani per rafforzare percorsi di migrazione regolare”

Set 4, 2026
TOP NEWS

Meloni: “Governo più longevo della storia, grazie a coalizione unita e italiani”

Set 4, 2026
IN EVIDENZA

Reggio Calabria, due minori arrestati per tentato omicidio in concorso

Set 4, 2026